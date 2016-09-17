 İpek Soylu finale yükseldi – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İpek Soylu finale yükseldi

    İpek Soylu finale yükseldi

    Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de organize edilen ITF turnuvasında teklerde finale çıktı.

    Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde finale yükseldi.

    Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde, İpek Soylu ile Özbek Nigina Abduraimova karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki sporcu, adını finale yazdırdı.

    İpek Soylu, yarın oynanacak final karşılaşmasında dünya eski 35 numarası Belaruslu Olga Govortsova ile mücadele edecek.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:17
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