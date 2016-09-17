İpek Soylu finale yükseldi
Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de organize edilen ITF turnuvasında teklerde finale çıktı.
Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde finale yükseldi.
Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde, İpek Soylu ile Özbek Nigina Abduraimova karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki sporcu, adını finale yazdırdı.
İpek Soylu, yarın oynanacak final karşılaşmasında dünya eski 35 numarası Belaruslu Olga Govortsova ile mücadele edecek.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:17
- Gomez ve Sosa’dan kutlama
Toplam 2
Yorum
3866 kartal Gomez ve Sosa Beşiktaşı ve buradaki ortamı dünyada hiç bir takımda bulamazsınız, bu takımı ve taraftarı çok arayacaksınız çokkkkk.
- Volkan duymasın
Toplam 4
Yorum
/* volkan demirel artık düş fenerin yakasından.
- Okay’a başkan morali
Toplam 2
Yorum
Mustafa Okay sana bir öğüt; sen topla buluştuğun anda çok çabuk olup kendine hareket halinde iken en iyi alanı yaratarak topu pas hatasına meydan vermeyecek şekilde ayağından çıkarıp sıfır hata pas atmaya çalış, geri kalan meziyetler sende tamam zaten.
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