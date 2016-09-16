 Marsel İlhan çeyrek finalde elendi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Marsel İlhan çeyrek finalde elendi

    Marsel İlhan çeyrek finalde elendi

    Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Kulübünün ev sahipliğini yaptığı American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde milli tenisçi Marsel İlhan, İsviçreli Marco Chiudinelli'ye yenilerek turnuvadan elendi.

    TED Kulübünün Tarabya'daki tesislerinde 68.'si düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvada, ana tablo mücadelelerinin beşinci günü geride kalırken, korta çıkan Türk raketler rakiplerine mağlup oldu.

    Organizasyonda, İsviçreli Marco Chiudinelli'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup olan Marsel İlhan'ın yanı sıra çiftlerde Sadio Doumbia-Calvin Hemery ikilisine yenilen Tuna Altuna ile Cem İlkel, turnuvaya veda etti.

    Turnuvada yarın çiftler finalinin yanı sıra Malek Jaziri ile Tobias Kamke ve Marco Chiudinelli ile Dudi Sela arasındaki tekler yarı final müsabakalarının da heyecanı yaşanacak.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:01
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