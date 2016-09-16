Marsel İlhan çeyrek finalde elendi

TED Spor Kulübünün Tarabya'daki tesislerinde 68.'si düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvada, ana tablo mücadelelerinin beşinci günü geride kalırken, korta çıkan Türk raketler rakiplerine mağlup oldu.

Organizasyonda, İsviçreli Marco Chiudinelli'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup olan Marsel İlhan'ın yanı sıra çiftlerde Sadio Doumbia-Calvin Hemery ikilisine yenilen Tuna Altuna ile Cem İlkel, turnuvaya veda etti.

Turnuvada yarın çiftler finalinin yanı sıra Malek Jaziri ile Tobias Kamke ve Marco Chiudinelli ile Dudi Sela arasındaki tekler yarı final müsabakalarının da heyecanı yaşanacak.