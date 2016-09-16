Marsel İlhan çeyrek finalde elendi
Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Kulübünün ev sahipliğini yaptığı American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde milli tenisçi Marsel İlhan, İsviçreli Marco Chiudinelli'ye yenilerek turnuvadan elendi.
TED Spor Kulübünün Tarabya'daki tesislerinde 68.'si düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvada, ana tablo mücadelelerinin beşinci günü geride kalırken, korta çıkan Türk raketler rakiplerine mağlup oldu.
Organizasyonda, İsviçreli Marco Chiudinelli'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup olan Marsel İlhan'ın yanı sıra çiftlerde Sadio Doumbia-Calvin Hemery ikilisine yenilen Tuna Altuna ile Cem İlkel, turnuvaya veda etti.
Turnuvada yarın çiftler finalinin yanı sıra Malek Jaziri ile Tobias Kamke ve Marco Chiudinelli ile Dudi Sela arasındaki tekler yarı final müsabakalarının da heyecanı yaşanacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:01
- PFDK’dan ağır ceza geldi
Toplam 2
Yorum
GALATASARAYLI TFF borozanlığımızı yapsa süper kupada ev sahibi olmadığımız bi mücadelede üç beş adamın yaptığıyla stadımız kapatılırmıydı,akıl,fikir...
- VİKİNG
Toplam 39
Yorum
slahaddin dunku kaleciyi super schrteli verilen paradan cok ucuza gelirdi
- ''Tapularını alacağım''
Toplam 14
Yorum
futbolcu taliscayı adamlar bırakmaz 25 ten aşağı,iyi oynamaya devam ederse devlere 50 ye satarlar çünkü,gerçekçi olalım beyler boru değil talisca
Marsel İlhan çeyrek finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.