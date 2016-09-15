Marsel İlhan, çeyrek finale yükseldi

TED Spor Kulübü'nün bu sene 68.'sine ev sahipliği yaptığı turnuvaya 8 numaralı seribaşı Sırp Nikola Milojevic'i geçerek başlayan Marsel, ikinci tur maçında çok üstün bir performans sergiledi. Geçen yıl İzmir'de set vermediği Mertens karşısında İlhan, 66 dakika sonunda 6-3, 6-4'le galibiyete uzandı.



Haftaya dünya sıralamasının 283. basamağında başlayan Marsel, bir sonraki sınavını 4 numaralı seribaşı İsviçreli Marco Chiudinelli önünde verecek. Teklerdeki diğer çeyrek finaller ise Malek Jaziri-Marc Sieber, Tobias Kamke-Marius Copil ve Michal Konecny-Dudi Sela olarak şekillendi.



TUNA VE CEM ÇİFTLERDE SON DÖRTTE

75 bin dolar toplam para ödüllü American Express İstanbul Challenger'ın çiftler kategorisinde Tuna Altuna ile Cem İlkel'in kurduğu ortaklık son dört ekip arasındaki yerlerini aldı. Üç Türk raketin korta çıktığı buluşmada Anıl Yüksel/Tallon Griekspoor ikilisini 7-6, 3-6, 11/9 yenen Altuna/İlkel ekibi, yarı final vizesine cebine koydu.



Altuna/İlkel'in final yolundaki rakipleri Fransız tandem Sadio Doumbia/Calvin Hemery olurken, çiftlerdeki diğer yarı final eşleşmesi Kimmer Coppejans/Francesco Vilardo ile Marco Chiudinelli/Marius Copil takımları arasında oynanacak.



Yarının programı saat 12.00'de başlarken, günün ikinci maçında Marsel İlhan, üçüncü maçında Tuna Altuna/Cem İlkel sahne alacak.