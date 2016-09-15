Marsel İlhan, çeyrek finale yükseldi
Türkiye'de düzenlenen en köklü tenis organizasyonu niteliğindeki American Express İstanbul Challenger'da milli raket Marsel İlhan'ın ilerleyişi sürüyor. Son maçında Belçikalı rakibi Yannick Mertens'i saf dışı bırakan 29 yaşındaki İlhan, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
TED Spor Kulübü'nün bu sene 68.'sine ev sahipliği yaptığı turnuvaya 8 numaralı seribaşı Sırp Nikola Milojevic'i geçerek başlayan Marsel, ikinci tur maçında çok üstün bir performans sergiledi. Geçen yıl İzmir'de set vermediği Mertens karşısında İlhan, 66 dakika sonunda 6-3, 6-4'le galibiyete uzandı.
Haftaya dünya sıralamasının 283. basamağında başlayan Marsel, bir sonraki sınavını 4 numaralı seribaşı İsviçreli Marco Chiudinelli önünde verecek. Teklerdeki diğer çeyrek finaller ise Malek Jaziri-Marc Sieber, Tobias Kamke-Marius Copil ve Michal Konecny-Dudi Sela olarak şekillendi.
TUNA VE CEM ÇİFTLERDE SON DÖRTTE
75 bin dolar toplam para ödüllü American Express İstanbul Challenger'ın çiftler kategorisinde Tuna Altuna ile Cem İlkel'in kurduğu ortaklık son dört ekip arasındaki yerlerini aldı. Üç Türk raketin korta çıktığı buluşmada Anıl Yüksel/Tallon Griekspoor ikilisini 7-6, 3-6, 11/9 yenen Altuna/İlkel ekibi, yarı final vizesine cebine koydu.
Altuna/İlkel'in final yolundaki rakipleri Fransız tandem Sadio Doumbia/Calvin Hemery olurken, çiftlerdeki diğer yarı final eşleşmesi Kimmer Coppejans/Francesco Vilardo ile Marco Chiudinelli/Marius Copil takımları arasında oynanacak.
Yarının programı saat 12.00'de başlarken, günün ikinci maçında Marsel İlhan, üçüncü maçında Tuna Altuna/Cem İlkel sahne alacak.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:20
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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