Cüneyt Çakır'a maç yok!
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Karabükspor - Galatasaay maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
Maçlarda görev alan hakemler şöyle;
28 OCAK CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 OCAK PAZAR
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 OCAK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:41
- Ne şovdu ama!
Toplam 6
Yorum
Eyüp KARA podolski satılamaz gol attı diye değil,. tecrübeli bir orta saha alınırsa savunmaya çözüm gelirse ozaman şampiyonluğa ortak oluruz
- Cüneyt Çakır'a maç yok!
Toplam 3
Yorum
eko bu ligde cüneyt çakır ali palabıyık mete kalkavan halis özkahya bunlara maç yönettirmicen yönettikleri maçlara bakın hep yanlış ve yanlı
- Potada derbi günü
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 futbolda bize karşı başarıları yok basketbolda hiç yok voleybolda asla yok.bu nasıl bir derbi allah aşkına bırakın bu işleri be.!!
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