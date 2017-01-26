 Cüneyt Çakır'a maç yok! – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Cüneyt Çakır'a maç yok!

    Cüneyt Çakır'a maç yok!

    Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Karabükspor - Galatasaay maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

    18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

    Maçlarda görev alan hakemler şöyle;

    28 OCAK CUMARTESİ

    16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

    19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

    29 OCAK PAZAR

    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

    15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

    16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

    19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    30 OCAK PAZARTESİ

    20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

    20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:41
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