Gülseren Gönül için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden Gülseren Gönül için taziye mesajı yayımladı.
Gülseren Gönül'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül'e, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:00
- Şampiyon olacağız
Toplam 37
Yorum
tx2002 ya ya emre belezoğlu fener maçlarında ya kırmızı kart görür yada kendi kalesine gol atar zaten sonra iyi oynamadık ama kazandık
- Küllerinden doğdu
Toplam 1
Yorum
SabriYasinSelçuk Nooldu çok bilmiş gs taraftarları, niye yorum yapmıyosunuz? Yoksa yüzünüz mü kızardı? Ha ben de gsliyim bu arada, gerçek gsliyim, çakma deği
- Bu kez tutmadı
Toplam 1
Yorum
ua bu yazıyı yazan açıkça sneijder i hedef göstermiş belliki kotrkuyor ondan asıl sorun selçuk ona çalışsın taraf tutmuyorsa
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