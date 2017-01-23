 Gülseren Gönül için taziye mesajı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için taziye mesajı

    Gülseren Gönül için taziye mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı , hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden için taziye mesajı yayımladı.

    'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül'e, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gülseren Gönül için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.