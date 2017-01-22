 Fenerbahçe - M. Başakşehir | Canlı Anlatım – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    - M. Başakşehir | Canlı Anlatım

    Fenerbahçe - M. Başakşehir | Canlı Anlatım

    'de haftanın maçında ile lider karşı karşıya geliyor. Maç saat 19.00'da başladı.

    Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan , Süper Lig'in 18. maçında bugün lider 'i konuk ediyor. 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalıyor.

    AATIF KADRODA YOK
    Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sol bacak üst arka adalesinde yırtık bulunan Mehmet Topal ve arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sow ile G.Birliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Ayrıca yine G.Birliği sınavında dizinden sakatlanan Aatıf da kadroya alınmadı. Faslı futbolcunun ağrılarının ciddi olduğu ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.

    BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK VAR
    Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacaklar.

    KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ
    Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da hiç kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti ise arka arkaya kazandı. Kanarya, rakibine gollerde de büyük üstünlük kurdu. Ülker Stadı'ndaki maçlarda F.Bahçe 16, Başakşehir ise 5 gol kaydetti.

    HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA
    Sol bek Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görürse gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    FENER 8-7 ÖNDE
    Ligde 18. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 8, Başakşehir'in 7 galibiyeti var; 2 maç da berabere sonuçlandı.




    STAT:     Ülker Stadı
    SAAT: 19:00

    HAKEM: Bülent Yıldırım
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.
    TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
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