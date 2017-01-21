 Karabükspor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Karabükspor - | Canlı Anlatım

    Karabükspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    'in 18. hafta maçında Galatatasaray, 'la deplasmanda karşılaşıyor.

    Geçtiğimiz hafta zorlu Konya deplasmanından zaferle ayrılan Aslan, Karabük'ü de geçmeyi hedefliyor. Bugünkü karşılaşmada galibiyet planları yapan , hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.

    ŞANS TANIMIYOR
    Ligde Karabükspor'a karşı oynadığı son 10 maçta büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı-mavililer yalnızca bir kez Aslan'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.

    DE JONG KART SINIRINDA
    Son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren De Jong, Karabükspor maçına kart sınırında çıkacak. Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi, ikili mücadelelerle dikkatli olması konusunda teknik heyetten uyarı alırken, Hollandalı cezalı duruma düşmesi halinde 19. haftadaki Akhisar maçında oynayamayacak.

    EV SAHİBİNDE 4 EKSİK VAR
    Sezonun flaş takımları arasında yer alan Karabükspor'da Galatasaray sınavı öncesi 2 önemli eksik var. 8 golle Karabük'ün en skorer ismi olan Traore ile Yatabare, Poko ve kaleci Rybka, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için sarı-kırmızılılara karşı oynamayacak.



    İLK 11'LER

    Kardemir Karabükspor:     Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, İlhan, Seleznov.

    Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Josue, Podolski.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:50
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