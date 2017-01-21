Karabükspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Galatatasaray, Kardemir Karabükspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Geçtiğimiz hafta zorlu Konya deplasmanından zaferle ayrılan Aslan, Karabük'ü de geçmeyi hedefliyor. Bugünkü karşılaşmada galibiyet planları yapan Galatasaray, hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.
ŞANS TANIMIYOR
Ligde Karabükspor'a karşı oynadığı son 10 maçta büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı-mavililer yalnızca bir kez Aslan'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.
DE JONG KART SINIRINDA
Son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren De Jong, Karabükspor maçına kart sınırında çıkacak. Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi, ikili mücadelelerle dikkatli olması konusunda teknik heyetten uyarı alırken, Hollandalı cezalı duruma düşmesi halinde 19. haftadaki Akhisar maçında oynayamayacak.
EV SAHİBİNDE 4 EKSİK VAR
Sezonun flaş takımları arasında yer alan Karabükspor'da Galatasaray sınavı öncesi 2 önemli eksik var. 8 golle Karabük'ün en skorer ismi olan Traore ile Yatabare, Poko ve kaleci Rybka, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için sarı-kırmızılılara karşı oynamayacak.
İLK 11'LER
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, İlhan, Seleznov.
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Josue, Podolski.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:50
- Milan'la son tango
Toplam 24
Yorum
Beşiktaşlı şimdi nispet olsun diye bu adama bu paraları verirse fener. emin olun bırakın nispeti daha çok güldürürsünüz kendinizi 32 yaşında la bu adam
- Cüneyt Çakır golü Yasin Öztekin'e sordu
Toplam 3
Yorum
DeLy sebep gol temiz nerenle izliyon
- Ustanın eli öpülür
Toplam 4
Yorum
ligi datome ozan efendi idmanda şaklabanlık yapacağına, maçta görevini yapsın. el öpeceğine, eli öpülecek adam olsun.
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