Timsah’ın büyük özlemi
Ziraat? Türkiye Kupası'nda önceki gün sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-1 yenilen Bursaspor'un galibiyet özlemi sürüyor.
Yeşil-beyazlılar, ligde ve kupada üst üste 5 maçtır kazanamıyor. Son olarak ligin 15. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Timsah, ligin 18. haftasında oynanacak Adanaspor maçıyla şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.
HAMZAOĞLU: YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar yenilgisi sonrası taraftarların tepkisini değerlendirdi. 4-1'lik yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Kupada bu sene işler istediğimiz gibi gitmiyor. İstemediğimiz ve bu kadar beklemediğimiz sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindirmek zorunda kaldık. Bu dünkü (önceki gün) mağlubiyeti hafifletmez. 4-1'lik mağlubiyet olmaması gereken bir şeydi ama oyuncularımı hiçbir şekilde suçlayamam. Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Bu takımı biz yaptık ve çalıştıran da biziz. Taraftarımızı da memnun edecek oyunu inşallah oynarız. Onların sitemlerini de bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor" sözlerini sarfetti.
BAŞKAN ÇİLEDEN ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da taraftarların futbolculara tepkileri başkan Ali Ay'ı oldukça kızdırdı. Tribünlerin genç oyuncuları ıslıklamasına sinirlenen ve yöneticilerin zor sakinleştirdiği Ali Ay'ın karşılaşma sona ermeden protokol tribününden ayrıldığı öğrenildi.
HAMZAOĞLU: YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar yenilgisi sonrası taraftarların tepkisini değerlendirdi. 4-1'lik yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Kupada bu sene işler istediğimiz gibi gitmiyor. İstemediğimiz ve bu kadar beklemediğimiz sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindirmek zorunda kaldık. Bu dünkü (önceki gün) mağlubiyeti hafifletmez. 4-1'lik mağlubiyet olmaması gereken bir şeydi ama oyuncularımı hiçbir şekilde suçlayamam. Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Bu takımı biz yaptık ve çalıştıran da biziz. Taraftarımızı da memnun edecek oyunu inşallah oynarız. Onların sitemlerini de bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor" sözlerini sarfetti.
BAŞKAN ÇİLEDEN ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da taraftarların futbolculara tepkileri başkan Ali Ay'ı oldukça kızdırdı. Tribünlerin genç oyuncuları ıslıklamasına sinirlenen ve yöneticilerin zor sakinleştirdiği Ali Ay'ın karşılaşma sona ermeden protokol tribününden ayrıldığı öğrenildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
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Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
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Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
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Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
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