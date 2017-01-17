 Caiçara Başakşehir’de – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Caiçara Başakşehir’de

    Caiçara Başakşehir’de

    Süper Lig lideri , Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek ile resmi sözleşme imzaladı.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan vekili Çağatay Kalkancı'nın katıldığı imza töreninde, 27 yaşındaki Caiçara, kendisini 3.5 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    240 MAÇTA 5 GOL ATTI
    Brezilya'nın Santo Andre takımında profesyonel olan ve daha sonra Bulgaristan'dan Ludogorets, Portekiz'den Gil Vicente ile Almanya'dan formalarını giyen Başakşehir'in yeni transferi Caiçara, kariyeri boyunca çıktığı 240 maçta 5 gol attı ve 31 asist yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Takip ettiğimiz iyi bir oyuncu aldık. Bize yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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