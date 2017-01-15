Antalya deplasmanda ezdi geçti
Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanda konuğu olduğu Gaziantepspor'u 3-0'lık skorla rahat geçti.
Gaziantep Arena'da oynanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan maçın 23. dakikasında M'Billa Etame'nin golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor'da 27. dakikada Chico attığı golle durumu 2-0'a getirirken maçta gol perdesini 58. dakikada Deniz Kadah kapattı.
Gaziantepspor'da 69. dakikada Musa Nizam ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan isim oldu.
Bu sonucun ardından, 25 puana ulaşan Antalyaspor 7. sıraya yükselirken 17. sıradaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:55
- Jaja, Tayland Ligi’nde
Toplam 2
Yorum
Bordo mavi Jaja gelse olabilirdi aksehisarda başarılı olamayan bizde nasıl başarılı olacak Burak yılmazı getirin en azından bir sezonda 5 golcüye vereceğiniz paradan az olur
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 7
Yorum
hus COK BUYUK HATA.YERINI DOLDURABILECEK ELEMANIN YOKKEN,OLCAY GIBI KILIT ADAMI SATMAK HOCANIN CEHALETIDIR.YAZIK
- Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!
Toplam 16
Yorum
egge sosa nın gitme nedenleri belli.bu saatten sonra gelmez,bazı arkadaşlar fenere gelceni sanıyor..güldürmeyin beni..
Antalya deplasmanda ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.