 Antalya deplasmanda ezdi geçti – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Antalya deplasmanda ezdi geçti

    Antalya deplasmanda ezdi geçti

    Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanda konuğu olduğu Gaziantepspor'u 3-0'lık skorla rahat geçti.

    Gaziantep Arena'da oynanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı.

    Saat 16.00'da başlayan maçın 23. dakikasında M'Billa Etame'nin golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor'da 27. dakikada Chico attığı golle durumu 2-0'a getirirken maçta gol perdesini 58. dakikada Deniz Kadah kapattı.

    Gaziantepspor'da 69. dakikada Musa Nizam ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan isim oldu.

    Bu sonucun ardından, 25 puana ulaşan Antalyaspor 7. sıraya yükselirken 17. sıradaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:55
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