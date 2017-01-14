Akhisar pusuda

Akhisar deplasmanda oynayacağı Karabük maçı için pusuya yattı. Yeşil-siyahlılar'da sarı kart cezalısı olan Sissoko ve kırmızı kart cezalısı olan Serdar Kesimal ile kadroya alınmayan Mervan Çelik, N'Guemo ve Kofi Adu, Karabükspor deplasmanına götürülmedi. Takım ise oldukça hırslı.