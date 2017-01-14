 Akhisar pusuda – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Akhisar pusuda

    Akhisar pusuda
    Akhisar deplasmanda oynayacağı Karabük maçı için pusuya yattı. Yeşil-siyahlılar'da sarı kart cezalısı olan Sissoko ve kırmızı kart cezalısı olan Serdar Kesimal ile kadroya alınmayan Mervan Çelik, N'Guemo ve Kofi Adu, Karabükspor deplasmanına götürülmedi. Takım ise oldukça hırslı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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