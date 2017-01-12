Süper Lig'de tatil bitiyor

Ligde 16. haftanın son müsabakaları 26 Aralık Pazartesi günü oynanmış ve ardından ilk devre tamamlanıp, araya girilmişti. Planlamaya göre ikinci devrenin ilk maçında yarın Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor transferde hızlı

Trabzonspor, Süper Lig'in devre arasında yaptığı transferlerle dikkati çekti.

Bordo-mavili ekip, devam eden ara transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu dahil etti.

Karadeniz temsilcisi, savunmayı Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, forvet hattını da Olcay Şahan ile güçlendirdi.

Lig lideri Medipol Başakşehir, transferde İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz'ı alırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ise Ryan Babel ve Matej Mitrovic'i transfer etti.

Galatasaray forvet oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağlarken, Fenerbahçe ise Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

Program

Süper Lig'de devre arasının ardından yapılacak 17. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

Şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı da kaldığı yerden tekrar başlayacak.

İlk 16 haftalık bölümde aldığı başarılı sonuçlarla sürpriz şekilde devre arasına 36 puanla lider giren Medipol Başakşehir'i, 35 puanla Beşiktaş, 33 puanla Galatasaray ve 31 puanla da Fenerbahçe takip ediyor.

Ligde 17. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig TAKIMLAR O G B M A Y Av P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 6 0 31 11 20 36 2. BEŞİKTAŞ 16 10 5 1 28 13 15 35 3. GALATASARAY 16 10 3 3 30 16 14 33 4. FENERBAHÇE 16 9 4 3 34 12 22 31 5. BURSASPOR 16 8 3 5 20 17 3 27 6. OSMANLISPOR 16 6 8 2 21 16 5 26 7. ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 20 16 4 24 8. GENÇLERBİRLİĞİ 16 5 7 4 16 12 4 22 9. ANTALYASPOR 16 6 4 6 16 20 -4 22 10. AKHİSAR BELEDİYESPOR 16 5 5 6 11 17 -6 20 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 5 3 8 19 25 -6 18 12. KASIMPAŞA 16 5 3 8 18 25 -7 18 13. TRABZONSPOR 16 5 3 8 12 20 -8 18 14. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 3 8 22 31 -9 18 15. ÇAYKUR RİZESPOR 16 3 4 9 15 27 -12 13 16. KAYSERİSPOR 16 3 3 10 14 26 -12 12 17. GAZİANTEPSPOR 16 3 2 11 15 27 -12 11 18. ADANASPOR 16 2 4 10 13 24 -11 10



Derbi haftaları

Süper Lig'in ikinci bölümünde ilk derbi 22. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Arena'da yapılacak.

Ligin 28. haftasında Galatasaray, bu kez Fenerbahçe'yi konuk edecek. 30. haftada ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 25. haftada Trabzonspor-Galatasaray, 27. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 33. haftada da Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.