Sistem iyi işliyor
Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Ferhat Öztorun, "Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor. Konuşmak için daha çok erken ancak çok güzel bir konumdayız. Bunu korumak istiyoruz. Lig sonunda göreceğiz" dedi. Öztorun, ikinci yarıda ilk on maçın kendileri için belirleyeci olacağını da ifade etti.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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