 Uğur: Hedef Avrupa – Fotomaç – 07 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Uğur: Hedef Avrupa

    Uğur: Hedef Avrupa
    Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Uğur Çiftçi, gelecek hedefleri için, "Hedefim her zaman en yukarısı. Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Basamakları yavaş yavaş çıktığımı düşünüyorum. İlk hedefim Avrupa" dedi. Uğur, Süper Lig'de ikinci yarıda çok daha başarılı olacaklarını da sözlerine ekledi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur: Hedef Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.