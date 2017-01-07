Güney ekibi, Queens Park Rangers forması giyen Sandro Ranieri ile her konuda anlaştı.
ÇALIMBAY GELDİ ANTALYA COŞTU
Antalyaspor, Rıza Çalımbay döneminde sahasında beş lig maçı oynadı. Antalyaspor bu maçların dört tanesini kazanırken (son dört maç) sadece bir beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Rıza Çalımbay geçen sezon Kasımpaşa takımının başında görev yapmıştı. Sezonu 50 puanla 7. sırada bitiren Kasımpaşa takımı 15.haftayı da 26 puanla 6.sırada geçmişti. Bu sezonu da Kasımpaşa ile açan Rıza Çalımbay ilk üç hafta sonunda bir puan almış ve takımdan ayrılmıştı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
Sandro Ranieri Antalyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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