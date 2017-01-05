 Şimdi gol zamanı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Şimdi gol zamanı

    Şimdi gol zamanı

    Lider Başakşehir meşaleyi yaktı, 1 Aralık 2016’dan itibaren futbolculara ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapmaya başladı. Şimdi gözler diğer Süper Lig takımlarına çevrildi. Yıllık 350 milyon euro ödeyen 4 büyükler ve diğerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarsa TL, dövize karşı golünü atacak, Türk ekonomisine katkı sağlayacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı para birimlerindeki artışın ardından TL'ye geçilmesi konusunda yaptığı çağrı toplumun büyük kısmı tarafından karşılık bulmuştu. Daha sonra futbol kulüpleri de bu konuda önemli adımlar atarken, astronomik rakamların konuşulduğu Süper Lig'de ilk adımı Başakşehir atmıştı. Süper Lig lideri, 1 Aralık 2016'dan futbolculara TL üzerinden maaşlarını ödeme başlarken, gözler diğer kulüplere çevrildi. Destek Yatırım Araştırma Departmanı yaptığı araştırmayla önemli veriler ortaya çıkardı.

    Araştırmada Fenerbahçe'nin 70, Galatasaray'ın 60, Beşiktaş'ın 50 ve Trabzonspor'un 25 milyon euro yıllık ödemesi olduğu belirtilirken, diğer kulüplerle bu rakamın toplam 350 milyon euro'ya ulaştığı açıklandı. Bu paraların yarısının ödendiği, yarısının da ödeme sonrası dövize dönüştüğü varsayılan araştırmada geriye kalan 87.5 milyon euro'luk kısmın TL olarak ödenmesinin mümkün olduğu belirtildi. Başakşehir'in yaktığı meşalenin diğerlerine sıçraması halinde TL'nin yabancı para birimlerine karşı futbolla daha güçlü durabileceği de rakamlarla ortaya çıktı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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