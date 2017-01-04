Rıza Çalımbay’ın isyanı
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferin gözdesi Samuel Eto'o'nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyleyip isyan bayrağını çekti. Çalımbay, Belek kampında yaptığı açıklamada, "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Gitmek istiyorsa, yönetim de 'tamam' diyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor" diye yönetime seslendi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Rıza Çalımbay’ın isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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