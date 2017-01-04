Konyaspor’da Kocaman imza
Konyaspor, Aykut Kocaman'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Konya'da yerel bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Ahmet Şan, büyük başarılar yakaladıkları tecrübeli çalıştırıcıyla uzun yıllar devam etmek istediklerini belirtti. Şan, "Aykut Kocaman ile iyi bir uyumumuz var. Büyük başarılar yakaladık. Hocamızla sözleşme uzatmak istiyoruz. Bu konuyu kendisine de açtık. 1 yıl daha sözleşmemiz var. Üzerine 2 yıl daha ilave edip 3 yıl daha çalışmak istiyoruz" bilgisini verdi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Konyaspor’da Kocaman imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.