 Konyaspor’da Kocaman imza – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’da Kocaman imza

    Konyaspor’da Kocaman imza
    , 'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Konya'da yerel bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Ahmet Şan, büyük başarılar yakaladıkları tecrübeli çalıştırıcıyla uzun yıllar devam etmek istediklerini belirtti. Şan, "Aykut Kocaman ile iyi bir uyumumuz var. Büyük başarılar yakaladık. Hocamızla sözleşme uzatmak istiyoruz. Bu konuyu kendisine de açtık. 1 yıl daha sözleşmemiz var. Üzerine 2 yıl daha ilave edip 3 yıl daha çalışmak istiyoruz" bilgisini verdi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor’da Kocaman imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.