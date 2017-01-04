 Chebake’de sona doğru – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Chebake’de sona doğru

    Chebake’de sona doğru

    Bursa, Serdar Kurtuluş’un yerine 27 yaşındaki ’de mutlu sona yakın. Faslı futbolcu, yeşil-beyazlılar’ın sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

    sağ beke aradığı isim Fransa'da buldu. Timsah, bir süredir görüşme halinde olduğu Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen transferinde sona geldi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki sağ bekin transferini birkaç gün içinde noktalamak isteyen yönetimin, Issam Chebake'nin ardından 3 oyuncu daha alacağı öğrenildi.

    ALTERNATİF PERULU CORZO
    Yeşil-beyazlılar'da oynamaya sıcak bakan Chebake'nin de Bursaspor'un sosyal medya hesaplarını takibe aldığı belirtildi. Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan, Faslı sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Chebake'de herhangi bir pürüz çıkması durumunda alternatifi de hazır tutuluyor. Peru'da Universidad San Martin'de forma giyen Peru Milli Takımı'nın da oyuncusu 27 yaşındaki Aldo Corzo, yönetimden haber bekliyor.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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