 Bitnel’den özür diledi! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bitnel’den özür diledi!

    Bitnel’den özür diledi!
    Antalya G.Saray'dan 'la kiralık olarak satın alma opsiyonlu 3.5 yıllık imza attı. Dursun imza töreninde geçen sezon G.Saray-Trabzon maçını katleden hakem 'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili olarak Bitnel ve bütün hakemlerden özür dilediğini söyledi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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