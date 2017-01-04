 Avcı, Torun’u istedi – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Avcı, Torun’u istedi

    Avcı, Torun’u istedi
    Başakşehir'in hocası Avcı, Kasımpaşa'dan 'u istediğini söyledi. Avcı, "Egemen'den sonra Tunay'ı da takımda isterim" dedi. Bu arada Norrkoping'ten Jashari'nin de transferinin bitmek üzere olduğu belirtildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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