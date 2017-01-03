 Timsah’ın gözü Avrupa’da – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Timsah’ın gözü Avrupa’da

    Timsah’ın gözü Avrupa’da
    bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maç sonunda 27 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar böylece son 6 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. En son 2010-11 sezonunda 16. haftada 34 puanı bulunan Bursaspor sonraki sezonlarda 26 puanı geçememişti. Teknik direktör ligin ikinci yarısında daha iyi bir grafik çizebileceklerini belirterek şunları söyledi: "Bu potansiyel Bursaspor'da var. Ligin ikinci yarısında en büyük hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak olacaktır."
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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