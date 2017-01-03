Skubic’e göz koydular

Atiker Konyaspor'un başarılı futbolcusu Skubic'e İspanya'dan talip var.İspanyol basını, Cancelo'nun Barcelona'ya transfer olması durumunda Valencia'nın sağ bek için ilk hedefinin, Atiker Konyaspor'un başarılı oyuncusu Nejc Skubic olduğunu belirtti. Valencia'nın, Sloven oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir teklifle Konya'nın kapısını çalacağı kaydedildi.