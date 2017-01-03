Sağ şeride Chebake
Sakatlanan Serdar Kurtuluş’un yerine oyuncu arayan Bursaspor, Fransa 2. Ligi’nde Le Havre takımında görev yapan Issam Chebake ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
CHEBAKE OLMAZSA CORZO
Başkan Ali Ay oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek, "Hamza hocamızın istediği ve takip ettiği bir oyuncu. Resmi imza için transfer sezonunun başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan Chebake transferi olmazsa Bursaspor Perulu sağ bek Aldo Corzo'yu renklerine katacak.
LE HAVRE'DE BAŞARILI OLDU
Fransa 2. liginde Le Havre takımında görev yapan Issam Chebake ile büyük ölçüde anlaşıldı. Fas asıllı Fransız futbolcu, Le Havre takımında 84 karşılaşmada görev yaparken 2 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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