 Sağ şeride Chebake – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Sağ şeride Chebake

    Sağ şeride Chebake

    Sakatlanan Serdar Kurtuluş’un yerine oyuncu arayan , Fransa 2. Ligi’nde Le Havre takımında görev yapan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

    sağ kanadında yaşadığı sorunu bu hafta bitirecek. Yeşil- beyazlılar Serdar Kurtuluş'un sakatlanması nedeniyle sağ kanada oyuncu bakıyordu. Fransa 2. Ligi'nde Le Havre takımında görev yapan Issam Chebake ile büyük ölçüde anlaşıldı. Fas asıllı Fransız futbolcu, Le Havre takımında 84 karşılaşmada görev yaparken 2 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

    CHEBAKE OLMAZSA CORZO
    Başkan Ali Ay oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek, "Hamza hocamızın istediği ve takip ettiği bir oyuncu. Resmi imza için transfer sezonunun başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan Chebake transferi olmazsa Bursaspor Perulu sağ bek Aldo Corzo'yu renklerine katacak.

    LE HAVRE'DE BAŞARILI OLDU
    Fransa 2. liginde Le Havre takımında görev yapan ile büyük ölçüde anlaşıldı. Fas asıllı Fransız futbolcu, Le Havre takımında 84 karşılaşmada görev yaparken 2 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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