 ''Ömer Ali 5 milyon euro'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Ömer Ali 5 milyon euro''

    ''Ömer Ali 5 milyon euro''

    Atiker Konyaspor Başkanı , gündemden bir türlü düşmeyen ile ilgili net konuştu.

    Şan, "Ömer Ali bizim evladımız, hiçbir takıma göndermiyoruz. Teklifler oldu fakat Ömer Ali sezonu Konyaspor'da tamamlayacak. 2-3 milyon euro gibi rakamlara onu satmayı düşünmüyoruz. Onun şu anda fiyatı 5 milyon Euro.. Ancak bu fiyat aralığında bir teklif gelirse hem kulüp hem de Ömer Ali'nin geleceği için değerlendiririz. Genç oyuncumuz Ali Dere'yi Anadolu Selçukspor'a kiralık olarak göndereceğiz. Savunma oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı da kiralık listemizde yer alıyor" diye konuştu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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