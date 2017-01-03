Marquinhos çok iddialı

Gaziantepspor Brezilyalı sol bek Pedroso Marquinhos'u kadrosuna katarken, 23 yaşındaki futbolcu iddialı açıklamalar yaptı. Brezilya'da, Süper Lig'in sıkı takip edildiğini belirten Pedroso Marquinhos, "Burada çıkış yakalamak ve büyük takımlara gitmek istiyorum" dedi.