 Marquinhos çok iddialı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Marquinhos çok iddialı

    Marquinhos çok iddialı
    Gaziantepspor Brezilyalı sol bek Pedroso Marquinhos'u kadrosuna katarken, 23 yaşındaki futbolcu iddialı açıklamalar yaptı. Brezilya'da, Süper Lig'in sıkı takip edildiğini belirten Pedroso Marquinhos, "Burada çıkış yakalamak ve büyük takımlara gitmek istiyorum" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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