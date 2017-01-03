 Carlos Eduardo bitiyor! – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    bitiyor!

    Carlos Eduardo bitiyor!
    , Brezilya'da daha önce yeni Alex olarak gösterilen transferini bitiriyor. Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki Carlos Eduardo ile el sıkıştıklarını belirten Ferudun Tankut, "Ufak detaylar kaldı" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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