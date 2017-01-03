Aras Adana’ya
Teknik direktörlüğe Levent Şahin’i getiren Adanaspor öncelikle kanatlarını güçlendirmek istiyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralama önerisi masada...
AKGÜL'DEN SICAK TEMAS
Başkan Akgül, Aras için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile sürekli görüşüyor. Transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayının beklendiği ve Adanaspor'un Aras'ı kiralık olarak renklerine katacağı sızan bilgiler içinde. Aras da Adanaspor'da oynamaya sıcak bakıyor
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
Aras Adana’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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