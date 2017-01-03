Aras Adana’ya

Teknik direktörlüğe Levent Şahin’i getiren Adanaspor öncelikle kanatlarını güçlendirmek istiyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralama önerisi masada...

Takımın başına Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin'i getiren Adanaspor, transferde düğmeye bastı. Kiralık oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Toros Kaplanı, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Aras Özbiliz'i gündemine aldı. Başkan Bayram Akgül'ün, 26 yaşındaki oyuncuuyu sezon sonuna kadar kiralamak için siyah-beyazlılar'ın kapısını çaldığı öğrenildi.



AKGÜL'DEN SICAK TEMAS

Başkan Akgül, Aras için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile sürekli görüşüyor. Transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayının beklendiği ve Adanaspor'un Aras'ı kiralık olarak renklerine katacağı sızan bilgiler içinde. Aras da Adanaspor'da oynamaya sıcak bakıyor