Zeminlere eleştiri...
Akhisar'ın teknik direktörü Tolunay Kafkas, Süper Lig'de saha zeminlerinin iyi olmadığını belirterek, "Kim ne kadar iyi takım kurarsa kursun, bu sahalarda çok iyi futbol beklenmez. Sahalar kötü" diye konuştu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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Aslan YÖNETIMEMI ALACAKLAR 40 YASINDAKI ADAMI?
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Aslan BIR SEKILDE CIKARTIN ELDEN OYNATMADIGIMIZ YABANI STATÜSÜNDEKI FUTBOLCUNUN N ISI VAR GÖNDERIN GITSIN
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