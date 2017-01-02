 Zeminlere eleştiri... – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Zeminlere eleştiri...

    Zeminlere eleştiri...
    Akhisar'ın teknik direktörü , Süper Lig'de saha zeminlerinin iyi olmadığını belirterek, "Kim ne kadar iyi takım kurarsa kursun, bu sahalarda çok iyi futbol beklenmez. Sahalar kötü" diye konuştu.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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