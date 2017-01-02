 Sağlam’ı getireceğim – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sağlam’ı getireceğim

    Sağlam’ı getireceğim
    İş adamı , ekiplerinden 'un başkanlığına adaylığını açıkladı. Külahçı şöyle konuştu: "Şehrin ileri gelenlerinden destek aldım. İlk olarak teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getireceğim. Hedefimiz ligde kalmak olacak. Gelecek sene ise daha güçlü olacağız."
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlam’ı getireceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.