Rize atakta

Önceliği orta sahaya veren Rizespor, Avusturyalı 10 numara Grünwald için geri sayımda. Golcü Felipe Pires için de A. Wien’e resmi teklif yapıldı...

Rizespor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Önceliği orta sahaya veren Rizespor, 10 numara için sezon başından itibaren istemiş olduğu A.Wien takımından Alexander Grünwald için geri sayıma geçti. Avusturyalı yıldız ile yapılan uzun görüşmeler sonunda oyuncunun ikna edildiği öğrenildi. Hikmet Karaman'ın 10 numara için aylardan beri özellikle istemiş olduğu Grünwald'ın ikna edilmesinde Jantscher'in de önemli rol oynadığı belirtildi. Yeşil-mavililerin, A.Wien'den Grünwald ile birlikte istediği bir başka isim olan Felipe Pires için de resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İyi bir forvet arayan Rizespor, Pires için ısrarını sürdürüyor.



KİRALIK FORMÜLÜ

Bonservisi Almanya'nın Hoffenheim'da olan Wien'e 2 yıllığına kiralık olarak verilen Brezilyalı 21 yaşındaki golcüyü kiralık ya da satın alma opsiyonu ile birlikte almak için teklif sunulduğu kaydedildi.