Paşa start alıyor
Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 12. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci bölümünün hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayacak. Çalışmalar 11 Ocak'a kadar sürecek.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 21
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Aslan SAKAT VE IHTIYAR FUTBOLCU ASIGIYIZ !
- Eto’o sürprizi
Toplam 12
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Aslan YÖNETIMEMI ALACAKLAR 40 YASINDAKI ADAMI?
- Ontivero’ya talip var
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Aslan BIR SEKILDE CIKARTIN ELDEN OYNATMADIGIMIZ YABANI STATÜSÜNDEKI FUTBOLCUNUN N ISI VAR GÖNDERIN GITSIN
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