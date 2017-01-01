Serdar Gürler’den dokuz gollük katkı
G.Birliği takımı bu sezon Süper Lig'de 17 gol atarken gole en çok katkı yapan isim Serdar Gürler oldu. 1991 doğumlu oyuncu geride kalan 16 haftada da forma giyerken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Serdar Gürler geçen sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece bir gol atmıştı. Serdar başarılı çıkışının 2. yarıda da süreceğini ifade etti.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
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ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
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Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
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Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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