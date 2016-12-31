 Tribünler boş kaldı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tribünler boş kaldı

    Tribünler boş kaldı
    Yayın gelirleri bakımından Avrupa'yla yarışan Süper Lig, seyirci sayısında sınıfta kaldı. ABD'de bile maç başına yaklaşık 21 bin ortalama yakalanırken, 8 bin 456'da kaldı. Tarihi bir anlaşmayla Süper Lig'in yayın hakları 5 yıl süreyle senelik 500 milyon dolar'dan satıldı. Ancak seyirci sorunu baş ağrıtıyor.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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