 Nakoulma’ya Çin piyangosu – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’ya Çin piyangosu

    Nakoulma’ya Çin piyangosu
    Kayseri'yle kontratını tek taraflı fesheden Nakoulma'ya Süper Lig'den birçok talip var. Oyuncunun menajeri ise 3 Büyükler ve Çin'den gelen teklifler nedeniyle beklemeye geçtiklerini açıkladı. Özgün Koyutürk, "Çin'den çok büyük bir teklif gelme ihtimali yüksek. Beklentimizi sekteye uğratabilecek tek şey; yazın olduğu gibi 3 Büyükler'in ilgisinin oluşması olur" dedi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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