Lider Tunay’ı da kaptı
Medipol Başakşehir, İrfan Can’dan sonra Kasımpaşa’dan orta saha Tunay Torun’la da el sıkıştı.
EGEMEN İMZAYA YAKIN
Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, transferlere açıklık getirdi. Özellikle gündeme flaş şekilde düşen Egemen Korkmaz için Saral, "Egemen gündemimizde olan bir isim. Görüşüyoruz. Anlaşırsak imzaları atarız. Ancak bunun dışında başka bir isim söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Lider Tunay’ı da kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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