 İşte yeni Carole – Fotomaç – 31 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte yeni Carole

    İşte yeni Carole

    G.Saray’a Fransa 2. Ligi’nden Carole’ü kazandıran Hamzaoğlu, Timsah’a da sezonu kapatan Serdar’ın yerine Le Havre’ın 21 yaşındaki sağ bekini buldu.

    'un sezonu kapatmasının ardından ara transferde önceliği sağ beke veren Bursaspor, Le Havre'ın sağ beki Ferland Mendy'yle görüşmelere başladı. Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, G.Saray döneminde Fransa 2. Ligi'nden Lionel Carole'ü transfer edip takdir kazanmıştı. Başarılı çalıştırıcı, yeşil-beyazlılar'a da yeni bir yıldız kazandırmak adına düğmeye bastı. Le Havre'ın 21 yaşındaki sağ beki Ferland Mendy'yi gündemine aldı.

    'ALINSIN' RAPORU VERDİ
    Genç futbolcuyu yardımcılarına da izlettiği öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun, maliyeti uygun olan Mendy için yönetime, 'Alınsın' raporu verdiği bildirildi. Verilen rapor doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan 1.78 boyundaki sağ bek, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada oynarken, 2 kez ağları havalandırdı. Öte yandan Bursaspor'un transferde en az iki mevkiiye daha takviye yapacağı da ifade edildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte yeni Carole haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.