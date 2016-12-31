İşte yeni Carole
G.Saray’a Fransa 2. Ligi’nden Carole’ü kazandıran Hamzaoğlu, Timsah’a da sezonu kapatan Serdar’ın yerine Le Havre’ın 21 yaşındaki sağ bekini buldu.
'ALINSIN' RAPORU VERDİ
Genç futbolcuyu yardımcılarına da izlettiği öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun, maliyeti uygun olan Mendy için yönetime, 'Alınsın' raporu verdiği bildirildi. Verilen rapor doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan 1.78 boyundaki sağ bek, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada oynarken, 2 kez ağları havalandırdı. Öte yandan Bursaspor'un transferde en az iki mevkiiye daha takviye yapacağı da ifade edildi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
İşte yeni Carole haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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