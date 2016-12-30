PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Adanaspor'a 100, Atiker Konyaspor'a da 15'er bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratta bulunmasından dolayı Adanaspor'a 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Atiker Konyaspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi. PFDK'nın, Bolusporlu futbolcu Diarra ile Şanlıurfalı futbolcu Berkay Can'a üçer maç men, Samsunspor Başkanı İsmail Erkurt Tutu'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Şanlıurfa'ya 36 bin, Mersin'e 10 bin ve Ümraniyespor'a da 5 bin 250 lira para cezası uygulandığı duyuruldu.