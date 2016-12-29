 Traore atağı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Traore atağı

    Traore atağı
    Teknik direktör ile çıkışa geçen Antalya ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. ile anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar orta alanı da Monaco'dan Adama Traore ile güçlendirmeyi hedefliyor. 21 yaşındaki Malili oyuncu, Fransa'da forma şansı bulamıyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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