 Süper Lig takımlarının tercihi Belek – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Süper Lig takımlarının tercihi Belek

    Süper Lig takımlarının tercihi Belek

    Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından, takımlar kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

    Süper Lig'de 18 kulübün 17'si, kamp çalışmalarını Türkiye'nin futbol turizmi merkezi olan Antalya'da gerçekleştirecek. Kamp çalışmaları için Antalya'da bulunmayacak olan tek kulüp Kayserispor ise, ikinci yarı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek.

    Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak.

    Kulüplerin 17'sinden 15'i ligin ikinci bölümünün hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. 1 takım Side'de, 1 takım da Alanya'da kamp çalışmalarını sürdürecek.

    Son yıllardaki kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Ligin yeni takımlarından Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak.

    - Antalya'ya en geç Fenerbahçe gelecek

    Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden kulüpler arasında yer alıyor.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar gün, Galatasaray ise 4 gün Belek'te kalacak.

    2 Ocak'ta Belek'te toplanacak siyah-beyazlılar, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmadan sonra İstanbul'a dönecek.

    Antalya'ya diğer takımlardan daha geç gelecek Fenerbahçe ise 6 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.

    Antalya'da 4 gün kalacak Galatasaray ise 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

    - Lider Medipol Başakşehir'in programı

    Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir 3-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

    Turuncu-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü Arnavut ekibi Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak.

    - İlk Antalya yolcusu Çaykur Rizespor

    İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kampa en erken girecek kulüp Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor olacak.

    Yeşil-mavililer, 1 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek.

    Belek'te en uzun kalacak kulüpler 11'er günle Çaykur Rizespor ve Adanaspor olurken, en az kalacak kulüp ise 4 günle Galatasaray.

    Takım adı Kamp yeri Kamp tarihi
    Medipol Başakşehir Belek 3-10 Ocak
    Beşiktaş Belek 2-8 Ocak
    Galatasaray Belek 4-8 Ocak
    Fenerbahçe Belek 6-12 Ocak
    Bursaspor Side 4-10 Ocak
    Osmanlıspor Belek 5-12 Ocak
    Atiker Konyaspor Belek 3-11 Ocak
    Gençlerbirliği Belek 3-13 Ocak
    Antalyaspor Belek 2-10 Ocak
    Akhisar Belediyespor Belek 3-13 Ocak
    Kardemir Karabükspor Belek 3-10 Ocak
    Kasımpaşa Belek 2-12 Ocak
    Trabzonspor Belek 2-12 Ocak
    Aytemiz Alanyaspor Alanya 4-10 Ocak
    Çaykur Rizespor Belek 1-12 Ocak
    Kayserispor Kayseri'de kalacak -
    Gaziantepspor Belek 2-12 Ocak
    Adanaspor Belek 2-13 Ocak
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
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