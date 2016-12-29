Süper Lig takımlarının gözdesi Belek
Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından, takımlar kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.
Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak.
Kulüplerin 17'sinden 15'i ligin ikinci bölümünün hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. 1 takım Side'de, 1 takım da Alanya'da kamp çalışmalarını sürdürecek.
Son yıllardaki kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Ligin yeni takımlarından Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak.
- Antalya'ya en geç Fenerbahçe gelecek
Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden kulüpler arasında yer alıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar gün, Galatasaray ise 4 gün Belek'te kalacak.
2 Ocak'ta Belek'te toplanacak siyah-beyazlılar, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmadan sonra İstanbul'a dönecek.
Antalya'ya diğer takımlardan daha geç gelecek Fenerbahçe ise 6 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.
Antalya'da 4 gün kalacak Galatasaray ise 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
- Lider Medipol Başakşehir'in programı
Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir 3-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
Turuncu-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü Arnavut ekibi Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak.
- İlk Antalya yolcusu Çaykur Rizespor
İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kampa en erken girecek kulüp Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor olacak.
Yeşil-mavililer, 1 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek.
Belek'te en uzun kalacak kulüpler 11'er günle Çaykur Rizespor ve Adanaspor olurken, en az kalacak kulüp ise 4 günle Galatasaray.
|Takım adı
|Kamp yeri
|Kamp tarihi
|Medipol Başakşehir
|Belek
|3-10 Ocak
|Beşiktaş
|Belek
|2-8 Ocak
|Galatasaray
|Belek
|4-8 Ocak
|Fenerbahçe
|Belek
|6-12 Ocak
|Bursaspor
|Side
|4-10 Ocak
|Osmanlıspor
|Belek
|5-12 Ocak
|Atiker Konyaspor
|Belek
|3-11 Ocak
|Gençlerbirliği
|Belek
|3-13 Ocak
|Antalyaspor
|Belek
|2-10 Ocak
|Akhisar Belediyespor
|Belek
|3-13 Ocak
|Kardemir Karabükspor
|Belek
|3-10 Ocak
|Kasımpaşa
|Belek
|2-12 Ocak
|Trabzonspor
|Belek
|2-12 Ocak
|Aytemiz Alanyaspor
|Alanya
|4-10 Ocak
|Çaykur Rizespor
|Belek
|1-12 Ocak
|Kayserispor
|Kayseri'de kalacak
|-
|Gaziantepspor
|Belek
|2-12 Ocak
|Adanaspor
|Belek
|2-13 Ocak
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:02
- Adana’da gündem Semih
Toplam 7
Yorum
efsane gırbıyık semih hiç bir şekilde adanaspora faydası olmaz iyi futbolcu olsa neden eskişehir bıraksınki. kendimizi kandırmayalım iyi futbolcular transfer edelim telafisi yok artık.adam gibi transfer yapılsın en azında bu sene ligde kalalım.bayramın amacı belli takımım düşürüp tekrar çıkartmak .biraz daha para kazanmak
- Tunay bilmecesi
Toplam 9
Yorum
Pençe Vasat oyuncu ne isimiz var. TRANSFERIN BASINA TORUNOGULLARI GERI GELSIN.
- Niasse iddiası
Toplam 4
Yorum
Fb'li Sow'un bonservisi alınamazsa önümüzdeki sezon için Senagalli Moussa Konate alınabilir gelecek vaad ediyor.
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