Son Timsah Nakoulma

Yeşil-beyazlılar, Burkina Faso’lu futbolcu için düğmeye bastı. Hamza Hamzaoğlu’nun ısrarcı olduğu 29 yaşındaki forvetin menajeriyle temas sağlandı, ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Ara transfer döneminde 3 bölgeye de takviye yapmayı planlayan Bursaspor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün gündemindeki ilk isim Prejuce Nakoulma... Kayserispor'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusunu isteyen Timsah, yıldız futbolcunun menajeri Özgün Koyutürk ile temasa geçti.



Kayseri'den ayrıldıktan sonra ülkesine giden Nakoulma için menajeriyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alınırken, bu transferin kısa süre içinde imza aşamasına gelmesi bekleniyor. Her iki kanatta da oynayan yıldız futbolcu, bu sezon Kayseri ile çıktığı 13 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı. Nakoulma 2014-16 sezonlarında da formasını giydiği Mersin'le de 58 maçta 12 gol atıp, 8 asist yaptı.