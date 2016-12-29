Son Timsah Nakoulma
Yeşil-beyazlılar, Burkina Faso’lu futbolcu için düğmeye bastı. Hamza Hamzaoğlu’nun ısrarcı olduğu 29 yaşındaki forvetin menajeriyle temas sağlandı, ilk görüşme olumlu sonuçlandı.
Kayseri'den ayrıldıktan sonra ülkesine giden Nakoulma için menajeriyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alınırken, bu transferin kısa süre içinde imza aşamasına gelmesi bekleniyor. Her iki kanatta da oynayan yıldız futbolcu, bu sezon Kayseri ile çıktığı 13 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı. Nakoulma 2014-16 sezonlarında da formasını giydiği Mersin'le de 58 maçta 12 gol atıp, 8 asist yaptı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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