 Love’dan söz – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Love’dan söz

    Love’dan söz
    'un golcü yıldızı Vagner Love geride kalan 16 haftayı değerlendirdi. Brezilyalı, "İçeride şanssız kaybettiğimiz puanlar olmasa daha iyi bir yerde olabilirdik. Lige çok alıştım. Önümüzdeki günlerde daha iyi performans sergileyeceğim" dedi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Love’dan söz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.