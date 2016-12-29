 8 hoca değişti – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    8 hoca değişti

    8 hoca değişti
    Geride kalan 16 hafta sonunda Süper Lig'de tam 7 takım hoca değişikliği yaptı. Adanaspor iki kez teknik direktör değiştirirken, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor bu kervana takıldı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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