 Yıldız savaşları – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yıldız savaşları

    Yıldız savaşları

    Süper Lig’deki 18 takımdan 95 futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Bu yaz her zamankinden sıcak geçecek. Volkan Demirel’den, Hamit Altıntop’a, Emre Belözoğlu’ndan Quaresma’ya, M.Ekici’den Hugo Rodallega’ya kadar birçok yıldızın sözleşmesi sona eriyor.

    Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımda, toplam 95 futbolcunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Volkan Demirel, Emenike, Hasan Ali Kaldırım, Sabri Sarıoğlu, Hamit Altıntop, Chedjou, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Querasma, Tosic, Rangelov, Mossoro, Sivok, Rodallega gibi önemli futbolcular takımlarıyla yeni sözleşmeye imza atmazlarsa serbest kalacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözlemesi 6 ay sonra bitecek. Sezon sonu dokuzar futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Başakşehir, Kasımpaşa, Karabükspor ve Gaziantepspor iç transfere en fazla mesai harcayan takımlar olacak. İç transferde en rahat takım olan Adanaspor'un sezon sonunda tek futbolcusunun sözleşmesi bitecek.

    FIFA'NIN iZNi VAR
    Sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular, FIFA kuralları gereği başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek. FIFA kuralı gereği mevcut kulübü ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek her futbolcu, bir başka takımla transfer görüşmesinde bulunabiliyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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