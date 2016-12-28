'Video hakem' tartışması sürüyor
'Video hakem' uygulaması süper lig'i ikiye böldü. Teknik adamların büyük kısmı, “Hakemlerin işi çok zor. Bu uygulama kesinlikle katkı sağlayacak. Futbolun içinde olması gereken bir durum” diyor. 4 hocanın görüşü ise çok net: "Oyunun durmasına karşıyız. Birbirimize güvenmek zorundayız. Futbol iklimini kirletmemeliyiz. Sıcak bakmıyoruz"
Jan Olde Riekerink: Hakemlerin işi çok zor. Video hakem uygulaması başlatılırsa faydası olacaktır." Abdullah Avcı: "Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum. Igor Tudor: Bu tarz hakemler için çok iyi olacak."
ÇOĞUNLUK İSTİYOR
Şenol Güneş, Kemal Özdeş, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Hamza Hamzaoğlu da uygulamaya sıcak baktıklarını söyleyen isimler arasında yer alıyor.
'Video hakem' uygulamasına Trabzonspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor cephelerinden ise olumsuz görüşler geldi. Ersun Yanal, uygulamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu kaydedip, "Oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. 'Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?' gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum" dedi. Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez ve Ertuğrul Seçme de, Ersun Yanal gibi uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu savundu.
İLK İTALYA'DA KULLANILDI
FIFA Başkanı Infantino'nun ısrarcı olduğu 'video hakem' uygulaması ilk olarak İtalya ile Fransa arasında oynanan özel maçta kullanılmıştı. Nicola Stadı'nda 1 Eylül'deki karşılaşmada video hakemden yardım alınmıştı. İtalyanlar bir pozisyonda Fransız Kurzawa'nın topa elle müdahale ettiğini iddia edip itirazda bulunmuştu. Pozisyonun tekrarı için saha kenarındaki araçtan video görüntüleri izlenmiş ve topa elle müdahalenin olmadığı belirtilmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:07
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
'Video hakem' tartışması sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.