 Süper Lig’de Nakoulma savaşı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’de savaşı

    Süper Lig’de Nakoulma savaşı
    Alacaklarını tahsis edemediği gerekçesiyle Kayserispor'la sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Nakoulma, kulüplerini harekete geçirdi. Karabük, Bursa ve Ç.Rize'nin bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet için görüşmelere başladığı öğrenildi. Ülkesi Burkina Faso'ya giden yıldız oyuncunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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