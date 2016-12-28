 Rekorların takımı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Rekorların takımı

    Rekorların takımı
    İlk yarıyı zirevede tamamlayan tarihinin en başarılı sezonunu geçirirken, rekorları alt-üst etti. Ligin namağlup tek takımı Başakşehir, kalesinde en az gol gören (11) takım oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri dış sahada da en fazla puan (18) toplayan ekip olmayı başardı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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