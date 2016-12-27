 Seleznyov Karabük’te – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Seleznyov Karabük’te

    Seleznyov Karabük’te

    Kardemir? , 'den ile ön protokol imzaladı.

    Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, Seleznyov'u uzun süredir takip ettiklerini ifade ederek, "Shakhtar Donetsk'in forveti Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma yaptık ancak henüz bazı konular net değil. Transfer döneminde resmi olarak işlemler yapılacaktır. Bu oyuncunun kariyerindeki başarılarını takımımızda sürdüreceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu. Kardemir Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ise 31 yaşındaki futbolcunun çok deneyimli olduğunu belirterek, "Takım içindeki gençlere de örnek olacak" dedi.

    TANKUT: LİGDE İSTENMİYORSAK BİLELİM
    Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Birçok maçımızın sonucunu hakemler belirledi. Ligde istenmiyorsak belirtilsin." dedi. Tankut şunları söyledi: "Kayseri maçında da bariz hatalar yapıldı. Canımız çok yanıyor. Hatalar sanki kasıtlı yapılıyor."
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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