Seleznyov Karabük’te
Kardemir? Karabükspor, Shakhtar Donetsk'den Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı.
Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, Seleznyov'u uzun süredir takip ettiklerini ifade ederek, "Shakhtar Donetsk'in forveti Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma yaptık ancak henüz bazı konular net değil. Transfer döneminde resmi olarak işlemler yapılacaktır. Bu oyuncunun kariyerindeki başarılarını takımımızda sürdüreceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu. Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ise 31 yaşındaki futbolcunun çok deneyimli olduğunu belirterek, "Takım içindeki gençlere de örnek olacak" dedi.
TANKUT: LİGDE İSTENMİYORSAK BİLELİM
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Birçok maçımızın sonucunu hakemler belirledi. Ligde istenmiyorsak belirtilsin." dedi. Tankut şunları söyledi: "Kayseri maçında da bariz hatalar yapıldı. Canımız çok yanıyor. Hatalar sanki kasıtlı yapılıyor."
TANKUT: LİGDE İSTENMİYORSAK BİLELİM
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Birçok maçımızın sonucunu hakemler belirledi. Ligde istenmiyorsak belirtilsin." dedi. Tankut şunları söyledi: "Kayseri maçında da bariz hatalar yapıldı. Canımız çok yanıyor. Hatalar sanki kasıtlı yapılıyor."
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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