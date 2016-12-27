Şehitler unutulmadı
Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi ellerindeki Türk bayraklarıyla ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ tezahüratıyla, teröre tepki gösterdi.
Fenerbahçe derbisinde Avni Aker Stadı'nda duygu dolu anlar yaşandı. Trabzonspor taraftarı, maç öncesi ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak teröre tepki gösterdi. Taraftarlar, maraton tribününde, kırmızıbeyaz üzerinde Türk bayrağı ve Trabzonspor ambleminin bulunduğu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazan büyük pankart açtı.
ASKER SELAMI ÇAKILDI
Statta İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu. Futbolcularla birlikte sahaya çıkan minik öğrenciler İstiklal marşı bitene kadar asker selamı verdi. Karşılaşmanın hakemleri de çocuklarla birlikte sahaya çıkarken, Avni Aker Stadı'nda maç öncesi tam bir duygu sağanağı yaşandı. Maç öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için yapılan saygı duruşunda büyük bir hücün yaşandı.
?VOLKAN VE ONUR'DAN ÇİÇEK
Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar her iki oyuncuyu alkışladı. Maç öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seromonide çocuklar da güvenlik görevlilerininin kıyafetleriyle futbolcuların yanında yer aldılar. Oyuncular minik çocuklara sevgi gösterisinde bulunurken, statta duygu dolu anlar yaşandı. Türk bayrakları dalgalandı.
SEREMONİDE ÇOCUKLAR DA VARDI
Maç öncesinde seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.
TERÖRE LANET YAĞDI...
Trabzonspor taraftarı maç öncesinde özellikle son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Taraftarlar sık sık güvenlik güçlerine sevgi gösterisi yaptı, teröre lanet yağdı.
SÖZ İSTEDİLER
Trabzon taraftarı maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı. Taraftarlar daha sonra tüm takımı çağırıp galibiyet istedi. Oyuncular alkışla karşılık verdi.
2 BİN 600 POLİS
Fırtına'nın kupadaki Kızılcabölük maçını 2 bin 160 seyirci izlemişti. Fenerbahçe maçında ise tribünlerde 2 bin 600 güvenlik görevlisinin yer aldığı bildirildi.
ASKER SELAMI ÇAKILDI
Statta İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu. Futbolcularla birlikte sahaya çıkan minik öğrenciler İstiklal marşı bitene kadar asker selamı verdi. Karşılaşmanın hakemleri de çocuklarla birlikte sahaya çıkarken, Avni Aker Stadı'nda maç öncesi tam bir duygu sağanağı yaşandı. Maç öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için yapılan saygı duruşunda büyük bir hücün yaşandı.
?VOLKAN VE ONUR'DAN ÇİÇEK
Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar her iki oyuncuyu alkışladı. Maç öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seromonide çocuklar da güvenlik görevlilerininin kıyafetleriyle futbolcuların yanında yer aldılar. Oyuncular minik çocuklara sevgi gösterisinde bulunurken, statta duygu dolu anlar yaşandı. Türk bayrakları dalgalandı.
SEREMONİDE ÇOCUKLAR DA VARDI
Maç öncesinde seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.
TERÖRE LANET YAĞDI...
Trabzonspor taraftarı maç öncesinde özellikle son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Taraftarlar sık sık güvenlik güçlerine sevgi gösterisi yaptı, teröre lanet yağdı.
SÖZ İSTEDİLER
Trabzon taraftarı maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı. Taraftarlar daha sonra tüm takımı çağırıp galibiyet istedi. Oyuncular alkışla karşılık verdi.
2 BİN 600 POLİS
Fırtına'nın kupadaki Kızılcabölük maçını 2 bin 160 seyirci izlemişti. Fenerbahçe maçında ise tribünlerde 2 bin 600 güvenlik görevlisinin yer aldığı bildirildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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